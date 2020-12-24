Hakan Çalhanoğlu şov galibiyeti getirdi: 1 gol, 2 asist!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan ile Lazio karşılaştı.
Milano'daki dev maçı evsahibi ekip 3-2 kazandı.
Milan'ın gollerini 10'da Ante Rebic, 17'de Hakan Çalhanoğlu (penaltı) ve 90+2'de Theo Hernandez kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu; 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı; Milan'a galibiyeti getirdi.
Lazio'nun gollerini 27'de Luis Alberto ve 59'da Ciro Immobile attı.
Immobile, 27'de penaltıdanan yararlanamadı.
Ligdeki 10. galibiyetini alan ve puanını 34'e çıkaran Milan hem liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürdü.
Lazio ise 21 puanda kaldı.
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