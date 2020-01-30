Hakan Çalhanoğlu: Rodriguez olmadı

AKŞAM
F.BAHÇE, Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamadı. İsviçreli ile Sarı-Lacivertliler’in anlaşamadığını ise milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu açıkladı. TRT Spor’a bağlanan Çalhanoğlu, “Rodriguez, bana F.Bahçe’yi sordu. Benimle ve Kjaer ile sık sık konuştu. Çok sıcak baktı F.Bahçe’ye. Gelmeyi çok istiyordu ancak duyduğum kadarıyla olmadı” dedi. Hakan, Zlatan Ibrahimovic’in de İbrahim Tatlıses dinlediğini söyledi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.
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G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!
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