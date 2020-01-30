Hakan Çalhanoğlu: Rodriguez olmadı

Milli oyuncu, Rodriguez transferinde kötü haberi verdi.

AKŞAM

F.BAHÇE, Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamadı. İsviçreli ile Sarı-Lacivertliler’in anlaşamadığını ise milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu açıkladı. TRT Spor’a bağlanan Çalhanoğlu, “Rodriguez, bana F.Bahçe’yi sordu. Benimle ve Kjaer ile sık sık konuştu. Çok sıcak baktı F.Bahçe’ye. Gelmeyi çok istiyordu ancak duyduğum kadarıyla olmadı” dedi. Hakan, Zlatan Ibrahimovic’in de İbrahim Tatlıses dinlediğini söyledi.