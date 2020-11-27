2021 yazında kulübü Milan le sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan deviyle yeni bir anlaşma sağlayamazsa Manchester United'a transferi olası gözüküyor.
26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.
YÜZDE 90 UNITED
Sporx'in Alman Bild gazetesinden aktardığına göre, Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.
United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yaptı. Milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimali yüzde 90...
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de rakipleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
• Trabzonspor - Adana Demirspor
• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor
Kasımpaşa'da 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.
Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.