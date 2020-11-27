  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 20:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a

Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a

Paylaş

Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.

2021 yazında kulübü Milan le sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan deviyle yeni bir anlaşma sağlayamazsa Manchester United'a transferi olası gözüküyor.

26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.

YÜZDE 90 UNITED

Sporx'in Alman Bild gazetesinden aktardığına göre, Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.

United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yaptı. Milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimali yüzde 90...

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Fenerbahçe'ye gitmemi kulübüm istemedi'
'Fenerbahçe'ye gitmemi kulübüm istemedi'

'Fenerbahçe'ye gitmemi kulübüm istemedi'

CANLI: Ankaragücü - Trabzonspor
CANLI: Ankaragücü - Trabzonspor

CANLI: Ankaragücü - Trabzonspor

Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda
Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda

Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Çalhanoğlu, United'a
Çalhanoğlu, United'a

Çalhanoğlu, United'a

Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.

Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi
Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi

Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi

Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.

Fenerbahçe'den çok sert açıklama
Fenerbahçe'den çok sert açıklama

Fenerbahçe'den çok sert açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu
Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu

Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de rakipleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
• Trabzonspor - Adana Demirspor
• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor

2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti
2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti

2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti

Kasımpaşa'da 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor
Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor

Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.