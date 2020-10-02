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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 11:40
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Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yine manşetlerde

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yine manşetlerde

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının dün akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda penaltı atışları sonucunda yendiği Rio Ave maçındaki performansıyla İtalyan basınından övgü aldı.

La Gazzetta dello Sport'ta, milli futbolcunun performansına yönelik "Hakan kalitesi ve soğukkanlılığıyla gerçek bir 10 numara gibi Milan’ı ayakta tuttu." ifadesi kullanıldı.

Milan'ın lider oyuncusu Zlatan Ibrahimovic olmasa da o liderin bu maçta Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edilirken, "Türk oyuncu, kariyerinin en iyi döneminde" denildi.

Gazetede, Hakan'ın Milan’ın son oynadığı 11 resmi maçta 8 gol attığı vurgulandı.

La Gazzetta dello Sport'ta, "Hakan'ın maç içinde beklenildiği gibi açılamadığı ancak, 120. dakikada gelen ve adeta 120 kilo ağırlığında olarak tanımlanan penaltı atışını kusursuz şekilde gole çevirdiği" yazıldı. Gazete, milli oyuncuya performansından dolayı 6,5 puan verdi.

Corriere dello Sport'ta ise "Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları kurtarıyor. Maçın sonucunu belirleyen penaltıyı Kjaer atıyor." yorumu yapıldı.

Çalhanoğlu'nun maç performansını Milan'daki diğer oyunculara göre daha iyi olarak değerlendirerek, 6 puan veren gazete, milli oyuncunun uzatmanın son anlarında kazanılan penaltı vuruşunu soğukkanlı biçimde gole çevirmesine dikkati çekti.

Portekiz ekibi Rio Ave ile deplasmanda karşılaşan Milan, normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden maçın, uzatma ilk devresinde yediği golle 2-1 geriye düşmüş ancak 120+2. dakikada Hakan attığı penaltı golüyle maçı penaltılara taşımıştı. İki takım arasındaki penaltı atışları büyük çekişmeye sahne olmuş, 12 atışa kadar uzayan mücadelede Milan, 9-8'lik üstünlük kurarak tur atlamayı başarmıştı.

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