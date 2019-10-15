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  3. Hakan Çalhanoğlu golü anlattı: Merih Demiral golden önce gelip 'Ağabey ikinci direğe at' dedi

Hakan Çalhanoğlu golü anlattı: Merih Demiral golden önce gelip 'Ağabey ikinci direğe at' dedi

Hakan Çalhanoğlu golü anlattı: Merih Demiral golden önce gelip 'Ağabey ikinci direğe at' dedi

EURO 2020 Elemeleri'nde deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

"90 dakika pes etmedik"

"Bugünkü kahraman bizim takımımızdı, 90 dakika pes etmedik, oyundan düşmedik. 1-0'dan sonra bile yıkılmadık, golü bulduk. 1-0 öne geçtiklerinde burada Fransa'yla oynamak zor."

"İtalyan televizyonu maç sonu röportajı politikaya bağladı"

"İlk yarı hocamızın farklı bir sistemiyle defansif oynadık ama ikinci yarı sistem değişti. 1-1 bizim için tabii ki çok iyi, 1 adım öndeyiz şu an. İtalyan televizyonu maç sonu röportajı politikaya bağladı ama ben maç ayrı politika ayrı dedim. Bizim ülkemiz farklı bir yer, biz her zaman her şekilde mutlu oluruz. Bugünkü performansımız çok iyiydi, umarım mutlu etmişizdir."

“Ağabey ikinci direğe at”

"Merih geldi golden önce, 'Ağabey ikinci direğe at' dedi. Müsait mi diye Merih'e baktım, Kaan'ın da oraya gittiğini gördüm daha kolay oldu. Topu da güzel attım, güzel gitti Allah'a şükür."

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