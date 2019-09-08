Hakan Çalhanoğlu eleştirilere cevap verdi: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada

A Milli Takımımızın Andorra'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Maçı yorumlayan Çalhanoğlu, "Maça iyi başladık aslında. Direkt önde bastık. İstediğimiz skoru alamadık. Adamlar gerçekten çok iyi defans yaptı. Bazen adam adama oynadılar. Oyuncularımızı kilitlediler. Bizi zorladılar. İkinci yarı yine aynı şekilde başladık. Ev sahibi olduğumuz için önde bastık. Golü bulduğumuz için çok mutluyuz. Ozan'ın atmasıyla ikinci maç için bir kat daha motivasyon verdi. Maçı analiz edeceğiz. Daha iyi olmalıyız. İnşallah Moldova'ya karşı daha iyi oynarız." ifadelerini kullandı.

"YORUMLARI OKUYORUM, OKUYUP GEÇİYORUM"

Performansına yönelik eleştirilerle ilgili görüşü sorulan tecrübeli yıldız, "Eleştirileri görüyorum. Bana, "Milan'da oynadığın gibi Milli Takım'da oynamıyorsun." diyorlar. Takım arkadaşlarımla beraber uzun süre çalışmıyoruz. Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum. Önemli olan ben değilim, önemli olan milli takımın kazanması. İlerleyen zamanda inşallah katkıda bulunacağım. Kendimden hiç şüphem yok. Çekinmiyorum da. Yorumları okuyorum bazen, okuyup geçiyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. İleri adım atmak için çok şeyler var. Kalitemi biliyorum." cevabıyla sözlerini noktaladı.