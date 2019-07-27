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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:17
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:17

Hakan Çalhanoğlu: Bu yıl benim yılım olabilir

Hakan Çalhanoğlu: Bu yıl benim yılım olabilir

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Serie A takımlarından Milan'ın Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Serie A takımlarından Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesi konuştu.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Hakan, ''Çok kaliteli bir takım olduk. Bu sezon benim yılım olabilir. Geleceğim Milan'da, bundan hiç şüphem olmadı.'' sözlerini kullandı.

''İTALYA'YA GELDİKTEN SONRA ÇOK DEĞİŞTİM''

Takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyen Milli futbolcu, ''İtalya'ya geldikten sonra futbolum değişti. Artık daha çok koşuyorum ve daha çok savunma yapıyorum. Asla pes etmeyen bir yapım var ve daha fazla geliştirebileceğim yerler var. Dediğim gibi bu yıl benim yılım olabilir. Milan'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Bunu menajerime de söyledim.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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