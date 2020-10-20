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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 18:41
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Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı

Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı

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AA

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.

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