Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı

SPOR GÜNDEMİ

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Devre arasında yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim gönderilmesini istediği 5 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.