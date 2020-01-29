  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 07:17
  • |
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 07:36

Hakan Çalhanoğlu alev aldı, Milan kupada yarı finale yükseldi

Hakan Çalhanoğlu alev aldı, Milan kupada yarı finale yükseldi

Paylaş

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Milan, normal süresi 2-2 biten maçta Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu maçı uzatmaya götüren golün yanı sıra takımını 3-2 öne geçiren golü de kaydederek maçın yıldızı oldu.

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Milan, sahasında Torino'yu ağırladı.

San Siro'da oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren maçı Milan 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Maçın yıldızı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.

Bonaventura'nın 12. dakikadaki golüyle öne geçen Milan, Bremer'in 34 ve 71. dakikalarda gelen golleriyle yenik duruma düştü. 82'de oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nun maça girişinin ardından ise her şey değişti... Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkarak takımını adeta kupada tuttu ve ardından uzatmalara gidildi. Uzatmalarda yeniden sahne alan Çalhanoğlu, 106'da skoru 3-2 yaptı. Maçta son sözü ise 108'de Zlatan Ibrahimovic söyledi.

Bu sonuçla Milan adını yarı finale yazdırırken kupanın bu ayağında Juventus ile eşleşti. Karşılaşmalar 12 Şubat ve 4 Mart tarihinde iki maçlı eleme usulüyle oynanacak.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tekrar için başvuru

title

O gün bugündür

title

Rami'nin talibi artıyor

Ünlü Sanatçı Bou Bou Niang´tan Kobe Bryant Çalışması

SPOR GÜNDEMİ

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı yarı finale çıkardı
Hakan Çalhanoğlu Milan'ı yarı finale çıkardı

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı yarı finale çıkardı

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Milan, normal süresi 2-2 biten maçta Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu maçı uzatmaya götüren golün yanı sıra takımını 3-2 öne geçiren golü de kaydederek maçın yıldızı oldu.

Eski Kasımpaşalı Çağlar'ı finalden etti
Eski Kasımpaşalı Çağlar'ı finalden etti

Eski Kasımpaşalı Çağlar'ı finalden etti

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ikinci maçında Aston Villa, sahasında Leicester City'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Kobe'nin kazasının enkaz görüntüleri
Kobe'nin kazasının enkaz görüntüleri

Kobe'nin kazasının enkaz görüntüleri

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı.

Fenerbahçe İtalya deplasmanından galibiyetle döndü
Fenerbahçe İtalya deplasmanından galibiyetle döndü

Fenerbahçe İtalya deplasmanından galibiyetle döndü

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında konuk olduğu İtalyan Famila Schio'yu 21 sayı farkla mağlup etti.

Arda Turan son noktayı koydu!
Arda Turan son noktayı koydu!

Arda Turan son noktayı koydu!

Arda Turan, tartışmalar yaratan Galatasaray transfer haberleri ve teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Transferi resmen açıklandı
Transferi resmen açıklandı

Transferi resmen açıklandı

Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord ile Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.

6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar
6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar

6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar

Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.