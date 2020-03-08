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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 21:27
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  • 08 Mart 2020 Pazar 21:27

Hakan Arslan: Kolay lokma değiliz

Hakan Arslan: Kolay lokma değiliz

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Sivassporlu Hakan Arslan, Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Hakan Arslan, 7. dakikada karşılaşmanın ilk golünü kaydetti.


Hakan Arslan maç hakkında; "Son haftalarda maça iyi başlama konusunda çalışıyoruz. İç saha maçlarında, ilk 10-15 dakika sağlı sollu ortalarla pozisyon arıyoruz. Daha sonra psikolojik mi olsa, golü koruma içgüdüsüne kapıldık ve geriye yaslandık. Peş peşe bulunan pozisyonlar, bizim antrenmanda dahi vermediğimiz pozisyonlardı. Golden sonra devreye girdik, biraz moraller bozuktu, tekrar aynı şekilde başlayacağız, yine yapabiliriz dedik ve 2-2'yi de yakaladık. Oyun git gele döndü son bölümde, onlar da bizim kadar kazanmak istiyordu. İç sahada mağlup olmama serimiz vardı, bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz. İki takıma 1 puan yaradı mı, bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Üst sıralarda Galatasaray ile çekişmemiz, bizim adımıza sevindirici." sözlerini sarf etti.

Hakan Arslan Sivasspor'un Süper Lig'deki hedefi hakkında; "Bizim kafamızda bir hedef var, kendimizi kolay lokma olarak görmüyoruz. İsim koymuyoruz, arkadaşlarımız da, hocamız da dahil, şampiyon olacağız, şampiyonluğa oynuyoruz demedik. Üst sıralardayız, bizde inanan bir takım var, başaranlar inananlardır. Bizim 2., 3., 4. olmamız da sonuçta başarı. Yarım kalan bir hikaye vardı, bunu tamamlamak adına sezon sonuna kadar her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti

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