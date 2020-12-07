Hakan Arslan, ilk golünü Trabzon'a attı

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DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor’da Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 76. dakikasında deneyimli oyuncu Hakan Arslan, topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Arslan, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta görev aldı. 2 kez sarı kart gören Hakan Arslan, 2 kez de asist yaparak gole katkı sağladı.

Öte yandan, Hakan Arslan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Koronavirüs hastalığını geçirmenin etkilerinden bahseden Arslan, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz, ben yeni Kovid'den çıktım, 2 antrenman yaptım, bugün 3. günüm. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Özledim futbolu. 3 maç kaçırdım 2 haftada. Maçta çok bağırdım, sesim kısıldı. Takımımız tam kadro olduğunda iyi olacak, eminiz. Sürekli bunları dillendiriyormuşuz gibi oluyor ama inanın çok zor bir süreç. 2 gün önce Kovid'den çıktım, nasıl olduğunu ben biliyorum. Semptomlu yaşıyoruz bu hastalığı, bahsettikleri gibi grip değil bu hastalık. Biz sporcu olarak böyle zorlanıyorsak, vatandaşlarımız daha çok sıkıntı yaşar." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Maccabi Tel Aviv maçı için konuşan başarılı futbolcu, "Burada kazanmak istiyorduk ama 1 puan da kötünün iyisidir. Trabzon zor bir deplasman. Hafta içinde zor bir Avrupa maçımız var, bizi desteklesinler, dualarını esirgemesinler. Biz İsrail'e gideceğiz, Tel Aviv'de galip geleceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Dua etsinler." ifadelerini kullandı.

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