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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 10:23
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 10:23

Hakan Arıkan kaleye hasret kaldı

Hakan Arıkan kaleye hasret kaldı

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Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan bu sezon forma giyemedi.

Sezon başında Gençlerbirliği takımından ayrılarak Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan kaleci Hakan Arıkan, geride kalan 26 hafta sürecinde forma giyemedi. Sarı Kırmızılı takım ile sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonunda ne Süper Lig ne de Türkiye Kupası maçlarında görev alamadı.

Karamürselspor, İlimtepe Kullar 1975 Spor, Kocaelispor, Osmanlıspor, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor takımlarda forma giyen 38 yaşındaki başarılı kaleci kariyerinde birbirinden önemli maçlarda görev yaptı.

HAKAN ARIKAN’IN KARİYERİ

Türkiye Süper Kupa: 1 maç

Türkiye Kupası: 30 maç

Süper Lig: 155 maç

TFF 1.Lig: 90 maç

Özel Turnuva: 1 maç

Özel Maçlar: 1 maç

Avrupa Şampiyonası: 3 maç

U21 Ligi: 50 maç

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