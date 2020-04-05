Hakan Arıkan kaleye hasret kaldı

SPOR GÜNDEMİ

Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”

Fenerbahçe yasta Niang sefada Fenerbahçe yasta Niang sefada FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.

Devletimiz güçlü sağlığımız süper Devletimiz güçlü sağlığımız süper Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi...Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.

20 milyon euro gerçekçi 20 milyon euro gerçekçi İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti

FIFA'dan radikal koronavirüs kararları FIFA'dan radikal koronavirüs kararları FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle önemli kararlar aldı.

Galatasaray'a transferde iki müjde birden Galatasaray'a transferde iki müjde birden Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.