Hak yiyemezdim

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, 2010 Dünya Kupası'na neden katılmadığını açıklarken takdir topladı...

AKŞAM

Sarı-Kırmızılı takımla üst üste şampiyonluklar kazanan Feghouli, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2010 Dünya Kupası’nda çağrılmasına rağmen neden Cezayir Milli Takımı’na gitmediğini açıkladı. Feghouli, “Ben eleme maçlarına katılmamıştım. Buna rağmen Dünya Kupası’na gitmek benim için hırsızlık olurdu. Elemelerde oynayan ve bunu hak eden bir arkadaşımın hakkını yiyemezdim” diye konuştu.