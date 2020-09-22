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aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 09:47
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Hajduk Split G.Saray maçı öncesi ligi bay geçti

Hajduk Split G.Saray maçı öncesi ligi bay geçti

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Milliyet

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak Hajduk Split, kendi liginde bu haftayı maç yapmadan geçti.

Hırvatistan Ligi 5. hafta mücadelesinde pazar akşamı Rijeka deplasmanına çıkması gereken Hajduk Kulübü, federasyona başvurarak bu maçı ileri bir tarihe erteletti.

Avrupa arenasındaki maçını gerekçe olarak gösteren kulübün talebini yerinde bulan Hırvatistan Futbol Federasyonu, geçen perşembe de Makedon ekibi Renova ile oynayan Hajduk Split'e Galatasaray maçı öncesi dinlenme fırsatı verdi.

Cim-Bom ise 3 günde bir maç yaparken, turu geçmesi durumunda perşembe günkü maçtan sonra da önce Fenerbahçe ardından muhtemel rakibi Glasgow ile aynı tempoyu sürdürecek.

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