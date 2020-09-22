Hajduk Split G.Saray maçı öncesi ligi bay geçti

Hırvatistan Ligi 5. hafta mücadelesinde pazar akşamı Rijeka deplasmanına çıkması gereken Hajduk Kulübü, federasyona başvurarak bu maçı ileri bir tarihe erteletti.
Avrupa arenasındaki maçını gerekçe olarak gösteren kulübün talebini yerinde bulan Hırvatistan Futbol Federasyonu, geçen perşembe de Makedon ekibi Renova ile oynayan Hajduk Split'e Galatasaray maçı öncesi dinlenme fırsatı verdi.
Cim-Bom ise 3 günde bir maç yaparken, turu geçmesi durumunda perşembe günkü maçtan sonra da önce Fenerbahçe ardından muhtemel rakibi Glasgow ile aynı tempoyu sürdürecek.
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'den boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona bambaşka bir seviyede başladı.