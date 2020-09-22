Hajduk maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber

SPOR GÜNDEMİ

Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu Fenerbahçe'nin sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın 82. dakikasında teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i oyundan aldı. Tecrübeli sol bekin hocasına verdiği tepki ise geceye damga vurdu.

Büyük kriz! 'Sakın Fener'e imza atma' Büyük kriz! 'Sakın Fener'e imza atma' Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.

Başakşehir'den sürpriz atak Başakşehir'den sürpriz atak Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe! İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

Roma'dan Fener'e Muriqi tavrı! 'Asla bu parayı veremeyiz' Roma'dan Fener'e Muriqi tavrı! 'Asla bu parayı veremeyiz' Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.