Hagi'nin tercihi Messi

G.SARAY’DAN önce R.Madrid ve Barcelona formaları giyen Hagi, Neymar’ın olası Real Madrid transferi ve Messi-Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Neymar transferiyle birlikte R.Madrid’in tekrar Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasının kolaylaşacağını ifade eden Hagi, “Bu durum tabii ki bir teknik direktörün başına gelebilecek en iyi şey” dedi. Hagi, Ronaldo-Messi kıyasıyla ilgili “Ronaldo’nun teknik direktörü olmayı çok isterdim ancak ben Messi’yi seçerim. Solak futbolculara karşı ufak bir zaafım var. Ben de solak bir futbolcuydum. Başka birini seçemem” diye konuştu.