Hagi'den Razvan Marin'e: Galatasaray'a git

"G.SARAY, ÇOK DOĞRU ADIM OLUR"
Hagi'nin futbol akademisinde yetişen Razvan Marin ardından da Rumen teknik adamın halen görev yaptığı Viitorul'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi.
Genç yıldıza hem Galatasaray hem de Türkiye ile ilgili çok olumlu bilgiler veren Hagi'nin, "Galatasaray kariyerin için çok doğru bir adım olur" ifadesini kullandığı da belirtiliyor.
STANDARD LIEGE DE ONUN PEŞİNDE
Hollanda basını Ajax'ın beklentilerin uzağında kalan Marin'e büyük ihtimalle yeni sezon planlarında yer vermeyeceğini yazıyor. Ancak Rumen yıldızla eski takımı S.Liege de ilgileniyor.
BRATU: "G.SARAY MARİN'E ÇOK UYGUN"
Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Bratu bir TV programında Marin'le ilgili konuştu. Bratu, "G.Saray, Marin'in stiline çok uygun bir takım" dedi.
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Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
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