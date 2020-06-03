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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:03
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Hagi'den Razvan Marin'e: Galatasaray'a git

Hagi'den Razvan Marin'e: Galatasaray'a git

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Jean-Michael Seri ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da 8 numara için ilk aday Razvan Marin. Sarı-Kırmızılıların Ajax'tan kiralamak istediği Rumen yıldız için Gheorghe Hagi devreye girdi. Cimbom'un efsane yıldızının vatandaşıyla görüştüğü öğrenildi.

"G.SARAY, ÇOK DOĞRU ADIM OLUR"

Hagi'nin futbol akademisinde yetişen Razvan Marin ardından da Rumen teknik adamın halen görev yaptığı Viitorul'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi.

Genç yıldıza hem Galatasaray hem de Türkiye ile ilgili çok olumlu bilgiler veren Hagi'nin, "Galatasaray kariyerin için çok doğru bir adım olur" ifadesini kullandığı da belirtiliyor.

STANDARD LIEGE DE ONUN PEŞİNDE

Hollanda basını Ajax'ın beklentilerin uzağında kalan Marin'e büyük ihtimalle yeni sezon planlarında yer vermeyeceğini yazıyor. Ancak Rumen yıldızla eski takımı S.Liege de ilgileniyor.

BRATU: "G.SARAY MARİN'E ÇOK UYGUN"

Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Bratu bir TV programında Marin'le ilgili konuştu. Bratu, "G.Saray, Marin'in stiline çok uygun bir takım" dedi.

(Takvim)

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