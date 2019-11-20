Hagi: 'En büyük hayalim, Viitorul'u Şampiyonlar Ligi'nde görmek'

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Romen futbolunun yükselişiyle ilgili konuşan Hagi, "Son yıllarda birçok yetenek çıkıyor. Çünkü, akademilere çok fazla yatırım yaptık ve ilk karşılığını U21 Avrupa Şampiyonası'nda aldık. Romanya'nın artık bir geleceği var. Artık, bugünden çok gelecek için mücadele ediyoruz. Çok daha iyi oyuncular da gelecek." ifadelerini kullandı.

Nedelcearu, Puscas, Marin ve Baluta hakkında gelen soruya Hagi, "Evet, 97-99 jenerasyonu. Çok yetenekliler. Uzun süredir birinci ligde oynuyorlar. Oyun karakterleri de yavaş yavaş oturuyor. Romanya'nın şu an en iyi futbolcuları. 90'larda yaşadığımız başarının ardından bir düşüş sürecine girmiştik. Bu nedenle akademilere yatırımı artırdık. Bir müddet bekledik ve şimdi bu oyuncular gibi yetenekliler gelmeye başladı." cevabını verdi.

"94'TE DÜNYA KUPASI'NI KAZANABİLİRDİK"

Romanya'nın 94 Dünya Kupası'ndaki başarısının da bu şekilde geldiğine değinen efsanevi teknik adam, "O takım bir anda oluşmadı. Adım adım inşa edildi. 80'ler ve 90'larda Romanya futboluna çok yatırım yapıldı. 94'te Dünya Kupası'nı kazanabilecek kadar kaliteliydik. Romanya'da her zaman yetenek vardır ama bunu organize etmek gerekiyor. Şimdi bir planımız, akademilerimiz ve iyi oyuncularımız var. Yavaş yavaş en büyük sahneye geri döneceğiz." diyerek sözlerini sürdürdü.

"IANIS, ZEKİ BİR FUTBOLCU"

Oğlu Ianis ile ilgili gelen soruyu Gica Hagi, "Futbolu çok seven bir genç ve bu çok önemli. Kendini adamış, kararlı, yetenekli bir genç. Potansiyeli çok fazla. Daha çok aşama kaydedecek. Sahada kararlar vermeyi ve fark yaratmayı seviyor. Onun futbolunu izlemeyi seviyorum. Oyun görüşü ve zekası üst düzey. Genk'e gitmeye kendi karar verdi. Avrupa'nın büyüklerine oyuncu satan bir kulüp olduğu için böyle düşündü. Neler olacak göreceğiz." sözleriyle yanıtladı.

"EN BÜYÜK HAYALİM, VIITORUL İLE DEVLER LİGİ"

Sahibi olduğu Hagi Akademisi ve Viitorul Constanta kulüplerinin güncel durumuyla ilgili gelen soruya Hagi, "10. yılımı doldurdum. Çok mutluyum. Akademiden birçok oyuncu çıkardı ve hepsi Viitorul'da oynuyor. Romanya'nın en iyi kulübü olmak istiyoruz. Ligi, kupayı ve Süper Kupa'yı kazandık. Avrupa'ya gittik. Ancak, iyi sonuçlar alamadık. İyi, atak ve prensipleri olan bir futbol oynuyoruz. Şu anda ligde ikinci sıradayız. En büyük hayalim, Viitorul'u Şampiyonlar Ligi'nde görmek. Uzun vadeli hedefimiz bu. Adım adım ilerliyoruz. Şu an olduğumuz aşamadan ötürü tatminiz." dedi.

"CRUYFF İDOLLERİMDEN BİRİ"

"Guardiola, Cruyff'u örnek aldığını söyler. Senin bir idolün var mı?" şeklinde gelen soruya Hagi, "Johann, idollerimden biri. Onunla çalışmak büyük keyifti. Şimdi teknik direktörlük yaparken, ondan öğrendiklerimi de uyguluyorum. O futbolda devrimi yapmış biriydi." cevabını verdi.

Hagi, en çok etkilendiği rakip oyuncu olarak ise, "Maldini evet. Bir rakip olarak en etkilendiğim oyuncu Maldini'dir." dedi.

HAGI'NIN EN BEĞENDİĞİ TAKIM ARKADAŞLARI

En beğendiği takım arkadaşları sorulan Hagi, "Çok fazla var. Etrafımda fenomen oyuncular oldu hep. Steua'da, milli takımda, Barcelona ve Real Madrid'de, elbette muhteşem Galatasaray'da. Tüm kulüpler harika oyuncularla doluydu. Ancak, isim vermem gerekirse Romario ve Butragueno. Onlar gibi 9 numaralar hiç görmedim." cevabını verdi.

(Sporx)