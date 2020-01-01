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  3. Hacıosmanoğlu'ndan Karaman'a: 'Bu sözleri konuşan, o lafların altında kalır'

Hacıosmanoğlu'ndan Karaman'a: 'Bu sözleri konuşan, o lafların altında kalır'

Hacıosmanoğlu'ndan Karaman'a: 'Bu sözleri konuşan, o lafların altında kalır'

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan eski Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'a sert tepki.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerini çok ağır bir şekilde eleştirdi. Hacıosmanoğlu, "O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi..

Çok çirkin...

Hacıosmanoğlu, "Kullandığı cümleler Ünal hocaya yakışmadı. Arkasında hangi güçler olursa olsun, Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' sözleri çok çirkin. O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca, "Trabzonspor ikinci yarıla odaklanmalı" diye konuştu.

(Fotomaç)


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