Haaland'dan Sörloth'a

AKŞAM
TRABZONSPOR’UN, Vodafone Park’ta Beşiktaş ile oynadığı maç nefesleri kesti. Bordo-Mavili takım Alexander Sörloth’un iki golüyle dev maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Norveçli yıldıza, vatandaşı Erling Haaland’dan sürpriz bir mesaj geldi. Haaland, Norveç Milli Takımı’nda da birlikte boy göstereceği Sörloth’un derbi sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Kuzeyin Kralı” mesajıyla seslendi. B. Dortmund formasıyla harikalar yaratan Haaland, çıktığı 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.
Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...
GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.
KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.