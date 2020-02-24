Haaland'dan Sörloth'a

Dortmund’un yıldızı, Trabzon’daki vatandaşının performansını, “Kuzey’in Kralı” yazarak kutladı.

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN, Vodafone Park’ta Beşiktaş ile oynadığı maç nefesleri kesti. Bordo-Mavili takım Alexander Sörloth’un iki golüyle dev maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Norveçli yıldıza, vatandaşı Erling Haaland’dan sürpriz bir mesaj geldi. Haaland, Norveç Milli Takımı’nda da birlikte boy göstereceği Sörloth’un derbi sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Kuzeyin Kralı” mesajıyla seslendi. B. Dortmund formasıyla harikalar yaratan Haaland, çıktığı 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.