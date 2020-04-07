Haaland'dan Sörloth'a övgü

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Alexander Sörloth'a bir övgü de Erling Haaland'dan geldi.
"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATTI"
Haaland, Sörloth için "Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici." dedi.
"DOĞRULARI YAPMAYA DEVAM ETTİKÇE GELECEĞİMİZ PARLAK"
Genç yıldız ayrıca "Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak." değerlendirmesinde de bulundu. (beIN)
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