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  • 08 Mart 2020 Pazar 09:57
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  • 08 Mart 2020 Pazar 09:57

Haaland sesiz kaldı, Dortmund deplasmanda kazandı

Haaland sesiz kaldı, Dortmund deplasmanda kazandı

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Bundesliga'nın 25.. haftasında Dortmund, sahasında Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek üç puana uzandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu.

Sarı-siyahlılar, 8. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 50. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Borussia Dortmund, 71. dakikada Achraf Hakimi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci sıraya yükselen sarı-siyahlılar, puanını 51'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanda kaldı.

(Sporx)

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