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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38

Haaland geleceğiyle ilgili net konuştu

Haaland geleceğiyle ilgili net konuştu

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Norveçli yıldızın yükselen form grafiğinin başta Real Madrid ve Manchester United olmak üzere pek çok Avrupa devinin iştahını kabarttığı bir sır değil.

Ancak genç golcü, İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror'da yer alan habere göre yeni bir transfere pek de sıcak bakmıyor.

Haaland, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Henüz yeni geldim ve çok mutluyum. Burada pek çok şey başarmak istiyorum. Konsantrasyonum sadece bu yönde. Buradaki atmosfer beni heyecanlandırıyor ve kendimi iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Ocakta Alman temsilcisine katıldığı günden bu yana forma giydiği 11 karşılaşmaya 12 gol sığdırma başarısı gösteren genç yıldız, yeni takımına gelmeden önce RB Salzburg ile Avusturya Bundesliga'da şans bulduğu 14 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

(beIN SPORTS)

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