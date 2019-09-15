Güven Yalçın'dan hayal kırıklığı yaratan performans

Gazişehir ile oynanan karşılaşmada 82 dakika sahada kalan Güven, Siyah-Beyazlılar'a hücum anlamında hiçbir katkıda bulunamadı.

Sezon başından beri formsuz bir görüntü sergileyen ve 4 maçta sadece Kartal'ın tek galibiyetini aldığı 3-0'lık Göztepe mücadelesinde rakip fileleri 1 kez sallayan genç futbolcu, dün pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı.

Güven, oyunda kaldığı süre boyunca sadece 1 kez rakip kaleye şut atabildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, 82'de onu oyundan aldı ve yerine Umut Nayir'i aldı.

"HENGİ PERFORMANS VE KRİTERLE OYNUYOR?"

Güntekin Onay da yaptığı değerklendirmede, "Güven Yalçın, genç bir oyuncu. Gelecek yıllar için umut vaad ediyor ama hangi performans kriteriyle Beşiktaş ve Milli Takım'da ilk 11'de oynuyor? Bu soru cevabını bulmalı" sözlerini kulllandı

(Fanatik)