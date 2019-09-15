Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Güven Yalçın'dan hayal kırıklığı yaratan performans

Güven Yalçın'dan hayal kırıklığı yaratan performans

Güven Yalçın'dan hayal kırıklığı yaratan performans

Kara Kartal'ın en önemli gol silahı Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvette Güven Yalçın sahne aldı.

Gazişehir ile oynanan karşılaşmada 82 dakika sahada kalan Güven, Siyah-Beyazlılar'a hücum anlamında hiçbir katkıda bulunamadı.

Sezon başından beri formsuz bir görüntü sergileyen ve 4 maçta sadece Kartal'ın tek galibiyetini aldığı 3-0'lık Göztepe mücadelesinde rakip fileleri 1 kez sallayan genç futbolcu, dün pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı.

Güven, oyunda kaldığı süre boyunca sadece 1 kez rakip kaleye şut atabildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, 82'de onu oyundan aldı ve yerine Umut Nayir'i aldı.

"HENGİ PERFORMANS VE KRİTERLE OYNUYOR?"

Güntekin Onay da yaptığı değerklendirmede, "Güven Yalçın, genç bir oyuncu. Gelecek yıllar için umut vaad ediyor ama hangi performans kriteriyle Beşiktaş ve Milli Takım'da ilk 11'de oynuyor? Bu soru cevabını bulmalı" sözlerini kulllandı

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok
Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
<p>Rivayete göre, küçük çocuğu ile patika yoldan geçen bir anne çocuğunu ‘Çay Deresi’ne düşürür. Azg

Hikayesi Şaşırtıyor... 'Yedi Değirmen'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristlere darbe üstüne darbe

Çankırı'da art arda depremler