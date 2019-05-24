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  3. Güven Yalçın: Şenol hoca benim için çok önemli

Güven Yalçın: Şenol hoca benim için çok önemli

Güven Yalçın: Şenol hoca benim için çok önemli

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta üç gol atan Güven Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in kendisi için çok önemli bir teknik adam oldığunu ifade eden Güven, "Bizim için UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılmak için çok önemli bir maçtı, bunun için savaştık. Benim için iyi bir sezon oldu, çok verimliydi. Şenol hocayı çok özleyeceğiz, benim için çok önemli bir teknik adam, gelişimime büyük katkı sağladı" şeklinde konuştu.

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