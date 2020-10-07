Güven Yalçın: Avrupa'ya gitme hedefim var

"TÜRKİYE İÇİN SAHAYA HER ŞEYİMİ KOYMAK İSTİYORUM"
Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz. Benim için önvcelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu.
"AVRUPA'YA GİTME HEDEFİM VAR"
Ümit Milli Takımı maçlarının Avrupa'da takip edilmesini değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncular milli takımda daha fazla izleniyor. Bizim için de bu maçlar bir sahne. Avrupa'ya gitmek ve orada oynamak hedeflerimizden birisi. Orada kendimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"A MİLLİ TAKIM'DA KİM İYİYSE O OYNASIN"
A Milli Takım'da çok önemli oyuncuların olduğuna değinen Yalçın, "Hepsi çok iyi oyuncular bende onların arasına girebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Türkiye A Milli Takımı'nda en iyi kimse o oynasın" açıklamasında bulundu.
"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TOPARLANMAK VE GALİBİYETLER ALMAK"
Düzenli, olarak forma giyerek hem Beşiktaş, hem de milli takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum. Durumumuz belli, öncelikli olarak toparlanmak ve önümüzdeki maçlara yüzde yüz hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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