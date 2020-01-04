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Gutierrez başlamadan bitti

Gutierrez başlamadan bitti

Beşiktaş, PSV Eindhoven’dan Meksikalı oyuncuyu istedi. Ancak, Hollanda ekibi, 24 yaşındaki başarılı orta saha için Siyah-Beyazlılar’dan gelen teklifi adeta hiç düşünmeden reddetti.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’A bir şok da Hollanda’dan geldi... Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, PSV Eindhoven’ın orta saha oyuncusu Erick Gutierrez için Hollanda ekibinin kapısını çaldı... Eindhoven yerel medyasından football.oranje.com’un haberine göre Beşiktaş, yönetimi Meksikalı oyuncu için teklifte bulundu ancak, PSV hiç düşünmeden gelen bu teklifi reddetti. Haberde Siyah-Beyazlılar’ın imza için oldukça istekli olduğu bilgisine de yer verildi.

ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

GUTİERREZ’İN takımda kalacağını belirten Hollanda basını, 24 yaşındaki orta sahanın Katar’a giden kafilede kendisine yer bulacağını da kaydetti. Hollanda’dan gelen bu haber sonrasında Beşiktaş rotasını alternatif isimlere çevirdi. Geçen sezon başında Meksika ekibi Pachuca’dan PSV Eindhoven’a 6 milyon euro bedelle transfer olan Gutierrez, Hollanda temsilcisinin formasını 45 maçta terletti.


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