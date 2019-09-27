Guti: Artık yardımcı değil, takımın teknik direktörü olmak istiyorum

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe soyunan, Real Madrid altyapısında teknik direktörlük ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti, bir kulüpte teknik direktör olmak istediğini belirtti.

42 yaşındaki antrenör, birkaç kulüpten teklif aldığını ancak bu tekliflerinde ciddi olmadığını söyledi.

"BİRKAÇ TEKLİF ALDIM AMA CİDDİ DEĞİLDİ"

Son görevini Beşiktaş'ta yapan ve artık teknik direktör olmak istediğini vurgulayan Guti Hernandez, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra neredeyse 1 yıl olacak ve umarım artık kulübeye geri dönerim. Artık yardımcı değil, takımın teknik direktörü olmak istiyorum, Beşiktaş'tan da bu yüzden ayrıldım, insanlar bunu unutuyor. Bazı teklifler aldım ancak çok ciddi olmadı." dedi.

"BENİM BURADA NE İŞİM VAR?"

Futbolcu olduğu dönemde gece hayatı ile eleştirilen Guti, artık değiştiğini de belirtirken, "En son ne zaman içmek için dışarı çıktığımı hatırlamıyorum. Son birkaç deneyimimde, 'Benim burada ne işim var?' demiştim" ifadelerini kullandı.

"FELIX, LA LIGA'NIN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSMİ OLACAK"

Son olarak Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde transfer ettiği forvet oyuncusu Joao Felix için de konuşan İspanyol antrenör, "Şu anda La Liga'da yükselen oyuncular arasında Joao Felix'i seçerim. Çok iyi bir oyuncu ve çok genç. La Liga'nın çok önemli bir ismi olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)