  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
  • |
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:02

Gustavo'ya 4 milyon euro

Gustavo'ya 4 milyon euro

Paylaş

Ersun Yanal’ın, “Mutlaka alınsın” dediği oyuncuyla Sarı-Lacivertliler ön görüşme yaptı ve 3 milyon euro garanti para artı 1 milyon euro bonus karşılığı anlaştı. Buna rağmen Marsilya işi yokuşa sürüyor

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN yeni sezonda kadrosunda mutlaka görmek istediği Luiz Gustavo konusunda Fransız L’Equipe gazetesinden ilginç bir iddia geldi. Gazetenin dünkü baskısında Fenerbahçe’nin bu sezon Fransa Ligi’nde 2 maça çıkan Marsilyalı oyuncuyla daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüşen ve 3 milyon euro garanti para ve 1 milyon euro bonus karşılığı el sıkışan Luiz Gustavo’yu kulübü Marsilya’nın bırakmak istememesi işi zora sokuyor. Gustavo’nun F.Bahçe ile yaptığı anlaşmanın yazılı ve bağlayıcı olduğu, transferin gerçekleşmemesi halinde oyuncunun ceza alabileceği de konuşuluyor.

BAŞKAN BIRAKMAK iSTEMiYOR

Bütün bunlara rağmen Marsilya’nın futbolcuyu bırakmak niyetinde olmadığı da haberde yer aldı. Fransız ekibinin 10 milyon euro istediği Luiz Gustavo’nun takımda kalması için yönetimin ve teknik ekibin büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Bu yüzden Gustavo transferinin Fenerbahçe’nin lehine sonuçlanmasının zorluğuna vurgu yapıldı. 32 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçeli yöneticilerin hafta başında Marsilya yönetimiyle bir araya geldiği ve sadece 3 milyon euro bonservis önerdiği de bildirildi. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo’yla ilgili Ağustos ayının başında, “Marsilya’da kalmasını ve burada kariyerini bitirmesini istiyorum” açıklaması yapmıştı.  

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kartal'da rota Gonalons

title

'Galatasaray'a 'hayır' dedim'

title

Monaco pes edecek

Milli Sporcu Derya Can´dan Yeni Dünya Rekoru

SPOR GÜNDEMİ

Monaco pes edecek
Monaco pes edecek

Monaco pes edecek

Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.

Kartal'da rota Gonalons
Kartal'da rota Gonalons

Kartal'da rota Gonalons

Beşiktaş, Roma’nın Fransız futbolcusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı. SiyahBeyazlılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralanmak istiyor.

Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor
Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor

Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.

Gustavo'ya 4 milyon euro
Gustavo'ya 4 milyon euro

Gustavo'ya 4 milyon euro

Ersun Yanal’ın, “Mutlaka alınsın” dediği oyuncuyla Sarı-Lacivertliler ön görüşme yaptı ve 3 milyon euro garanti para artı 1 milyon euro bonus karşılığı anlaştı. Buna rağmen Marsilya işi yokuşa sürüyor

Dün sahadaydı! İtalya'dan talip var...
Dün sahadaydı! İtalya'dan talip var...

Dün sahadaydı! İtalya'dan talip var...

Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilendiği belirtildi.

Forvete İsrailli Dabbur
Forvete İsrailli Dabbur

Forvete İsrailli Dabbur

İSPANYA basını Fenerbahçe’nin, Sevilla’dan İsrailli golcü Munas Dabbur’u almaya çalıştığını duyurdu.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den sonraki hedefini açıkladı
İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den sonraki hedefini açıkladı

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den sonraki hedefini açıkladı

Başakşehir'le olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.