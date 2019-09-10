Gustavo müjdesi

Akşam

F.BAHÇE’DE yeni transfer Luiz Gustavo, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkmıştı. İlk yarının sonlarından ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlık geçiren Gustavo, ikinci yarıda Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Brezilyalı futbolcunun herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçında görev alabilecek. Son kararı Ersun Yanal verecek.

Isla&Moses dönüyor

MİLLİ arada eksik kadro ile çalışan Fenerbahçe’de yıldızlardan müjdeli haber geldi. Sağ bek Mauricio Isla ile sağ kanat Victor Moses, kısa süre içerisinde takımla birlikte mesaiye başlayacak ve Alanyaspor karşılaşmasına yetiştirilecek.