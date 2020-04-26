  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:25
  • |
  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:25

Gustavo Campanharo'yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo'yu eşi tıraş etti

Paylaş

Karantinadan çıkamayan Gustavo Campanharo'yu eşi Barbara Veber tıraş etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen başarılı futbolcusu Gustavo Campanharo, korona virüs (Covid-19) nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantina aldı. Karantina günlerini eve eşi ve çocukları ile geçiren Gustavo’nun saçlarını ise eşi Barbara Veber kesti.

Gustavo Campanharo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçiyoruz. Bizde eşim ve çocuklarımla evdeyiz. Eşim saçlarımı kesti ve oldukça güzel oldu” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız

title

Dünyanın en iyi 9'u...

title

Belhanda Al Nasr'a

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız
AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız

AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”

Türkiye'de korkumuz yok
Türkiye'de korkumuz yok

Türkiye'de korkumuz yok

Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”

Kartal'a UEFA piyangosu
Kartal'a UEFA piyangosu

Kartal'a UEFA piyangosu

Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.

Onyekuru müjdesi
Onyekuru müjdesi

Onyekuru müjdesi

Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.

Vedat Muriqi'in değeri düştü
Vedat Muriqi'in değeri düştü

Vedat Muriqi'in değeri düştü

İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.

Sörloth'a özel program
Sörloth'a özel program

Sörloth'a özel program

Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.

Kleberson: ‘Beşiktaş'a kötüyken gittim‘
Kleberson: ‘Beşiktaş'a kötüyken gittim‘

Kleberson: ‘Beşiktaş'a kötüyken gittim‘

2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.