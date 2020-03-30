Gustavo Campanharo'dan karantinada eğlenceli anlar

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

480 milyon TL maaş ödenecek! 480 milyon TL maaş ödenecek! Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

Başka bir delilik! Başka bir delilik! Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”

Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.