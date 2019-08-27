  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 10:19
  • |
  • 27 Ağustos 2019 Salı 10:51

Gustavo: Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim

Gustavo: Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim

Paylaş

Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta ile görüşen Luiz Gustavo yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Sambacı, "Fenerbahçe ile anlaştım. Ayrılmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı... 

Sarı- Lacivertliler'le her konuda anlaşma sağlayan Brezilyalı ön libero dün Marsilya Futbol Direktörü Andoni Zubizarreta ile bir araya geldi. 

Alınan bilgilere göre Zubizarreta, Luiz Gustavo'dan takımda kalmasını istedi ve iki yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak Sambacı'nın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

"BURADA GÖREVİMİ BİTİRDİM"

Gustavo'nun Zubizarreta'ya "Fenerbahçe ile anlaştım. Bana çok iyi bir teklif sundular. Marsilya'daki görevimi tamamladığımı düşünüyorum ve ayrılmak istiyorum" dediği belirlendi..

HENÜZ ANLAŞMA YOK AMA...

Fransız basını yaşanan bu gelişmenin Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiğini yazdı. Gazetelere göre iki kulüp arasında henüz anlaşma sağlanması ancak arada 2 milyon Euro fark kaldı.

6 MİLYON EURO'YA ÇIKILDI

Son görüşmede F.Bahçe'nin 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, Marsilya 8 milyon Euro'da ısrar ediyor. Ancak Gustavo'nun tutumu sonrası tablonun değişmesi bekleniyor.

VILLAS BOAS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu sezon Marsilya'nın Ligue 1'de oynadığı 2 maçta da forma giyen Luiz Gustavo, teknik direktör Villas Boas'ın en büyük kozlarından birisi... Portekizli hoca, Gustavo'yu kesinlikle bırakmak istemiyor. Ancak Sambacı ayrılık kararını verdi.

MENAJERİYLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz hafta, Luiz Gustavo'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerle İstanbul'da görüştüğü ortaya çıktı. Sarı- Lacivertliler 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 4 milyon Euro'luk teklifiyle anlaşmayı sağladı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Vedat Muriqi Fenerbahçe tarihinin en iyisi olma yolunda

title

PSV'den sonra Feyenoord da Jeremain Lens için devreye girdi

title

Belhanda olmayınca Galatasaray kazanamıyor

Wesley Sneijder´in kilolu hali görenleri şaşırttı

SPOR GÜNDEMİ

Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler
Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler

Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler

Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.

Yunus'tan Falcao'ya vize
Yunus'tan Falcao'ya vize

Yunus'tan Falcao'ya vize

Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.

Bugün dananın kuyruğu kopuyor! Burak Yılmaz...
Bugün dananın kuyruğu kopuyor! Burak Yılmaz...

Bugün dananın kuyruğu kopuyor! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.

Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi'
Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi'

Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde
Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde

Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

Herkes transfer beklerken ayrılık
Herkes transfer beklerken ayrılık

Herkes transfer beklerken ayrılık

Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!
Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.