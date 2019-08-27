Gustavo: Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim

Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı...
Sarı- Lacivertliler'le her konuda anlaşma sağlayan Brezilyalı ön libero dün Marsilya Futbol Direktörü Andoni Zubizarreta ile bir araya geldi.
Alınan bilgilere göre Zubizarreta, Luiz Gustavo'dan takımda kalmasını istedi ve iki yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak Sambacı'nın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
"BURADA GÖREVİMİ BİTİRDİM"
Gustavo'nun Zubizarreta'ya "Fenerbahçe ile anlaştım. Bana çok iyi bir teklif sundular. Marsilya'daki görevimi tamamladığımı düşünüyorum ve ayrılmak istiyorum" dediği belirlendi..
HENÜZ ANLAŞMA YOK AMA...
Fransız basını yaşanan bu gelişmenin Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiğini yazdı. Gazetelere göre iki kulüp arasında henüz anlaşma sağlanması ancak arada 2 milyon Euro fark kaldı.
6 MİLYON EURO'YA ÇIKILDI
Son görüşmede F.Bahçe'nin 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, Marsilya 8 milyon Euro'da ısrar ediyor. Ancak Gustavo'nun tutumu sonrası tablonun değişmesi bekleniyor.
VILLAS BOAS BIRAKMAK İSTEMİYOR
Bu sezon Marsilya'nın Ligue 1'de oynadığı 2 maçta da forma giyen Luiz Gustavo, teknik direktör Villas Boas'ın en büyük kozlarından birisi... Portekizli hoca, Gustavo'yu kesinlikle bırakmak istemiyor. Ancak Sambacı ayrılık kararını verdi.
MENAJERİYLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz hafta, Luiz Gustavo'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerle İstanbul'da görüştüğü ortaya çıktı. Sarı- Lacivertliler 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 4 milyon Euro'luk teklifiyle anlaşmayı sağladı.
(Takvim)
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