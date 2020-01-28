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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 20:53
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  • 28 Ocak 2020 Salı 20:56

Güreşte hedef Tokyo 2020'de Türkiye'nin en başarılı branşı olmak

Güreşte hedef Tokyo 2020'de Türkiye'nin en başarılı branşı olmak

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin en başarılı branşı olmak istediklerini belirtti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başkan Musa Aydın, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne'de sürdüren kadın milli takımının kampını ziyaret etti. Aydın, teknik heyetten takımın son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Son Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli güreşçilerden aynı başarının tekrarlanmasını isteyen Aydın, şunları kaydetti:

"Kadın güreşinde büyük bir çıkış içindeyiz. Özellikle son yıllarda alınan başarılarla birlikte kadın güreşinde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz, takım halinde ilk üç. Ama asıl hedefimiz, kalifikasyon müsabakalarında alabileceğimiz kadar kota alıp, olimpiyatlarda yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak."

Bugüne kadar olimpiyatlarda şampiyon bir kadın milli güreşçinin olmadığını hatırlatan Aydın, "Benim en büyük isteğim, bu takımdan olimpiyat şampiyonu çıkması. Bu konuda sporcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların iyi gittiğini belirterek kampla ilgili bilgi veren teknik direktör Efrahim Kahraman ise şunları ifade etti:

"Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Takım olarak iyi durumdayız. Tek eksiğimiz sakatlığı bulunan Buse Tosun. Onun da tedavisi sürüyor. Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi de tüm ekibi mutlu etti. Bizlere her türlü çalışma imkanı sunan başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz takım halinde kupa almak."

Milli sporcularla bir araya gelerek sohbet eden başkan Aydın ve ay-yıldızlılar, kurban kestirip dua etti.

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