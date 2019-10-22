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  3. Güreş takımımız, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda ikinci oldu

Güreş takımımız, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda ikinci oldu

Güreş takımımız, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda ikinci oldu

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı, ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye, güreş branşında serbest stil müsabakalarında 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.

Taha Akgül altın madalya kazanırken, Fatih Yaşarlı, Soner Demirtaş ve Selahattin Kılıçsallayan üçüncülük kürsüsüne çıktı.

TSK Serbest Güreş Milli Takımı, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Üç altın ve bir bronz madalya kazanan Rusya ise birinci oldu.

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