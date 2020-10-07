Gürcistan-Belarus maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek.
Gürcistan’ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.
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