Gurbete veda Fener'e merhaba

AKŞAM
Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann ise, “Nuri’nin saha içinde ve dışında çok önemli bir oyuncu olabileceğini her zaman vurguladık. Gelecek sezon ne olacağı birçok faktöre bağlıdır. Bu, spor ve ekonomik konularla ilgilidir” yorumunu yaptı. Alman basını Borussia Dortmund’da bir kahraman olan Nuri Şahin’in, Werder’de aynı ölçüde desteklenmediğini ve Fenerbahçe ile anlaşmasının muhtemel olduğunu da dile getirdi.
TERİM’E YARDIMCI OLABİLİR
Bild gazetesi “Nuri seneye Kruse ile olacak” diye yazdı. Alman basını Nuri’yi Terim’in de istediğini, futbolu bıraktıktan sonra yardımcısı olmasıyla ilgili teklif yaptığını iddia etti.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”
İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.
Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.
Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.
TFF Sağlık Kurulu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapmasına izin vermeyince sarı-lacivertliler çözümü kendi içinde buldu.