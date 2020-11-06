Gurbanov: 'Hem üzülüyoruz, hem seviniyoruz'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda evinde Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Temsilcimiz Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11'de Caner, 88'de ise Kayode attı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Gurbanov, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Biz de çok istekliydik. Ama iyi bir savunma gördük Sivasspor'dan. Hızlı kontratak yaptılar. Sivasspor'un galibiyetine seviniyoruz, kendi yenilgimize ise üzülüyoruz. Futbolda galibiyet de var mağlubiyet de..." dedi.
Maksim Medvedev ise, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkarttılar. Bizi iyi analiz etmişler. Kazanmak için gelmiştik ama maalesef olmadı" diye konuştu.
Sivasspor, bu galibiyetle beraber Villarreal ve Tel-Aviv yenilgilerinden sonra grubundaki ilk 3 puanını aldı. Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ise puansız olarak son sırada yer aldı.
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