Gurban Gurbanov'dan tecrübe vurgusu

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında İstanbul’da karşılaştığı Sivasspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik direktör, Sivasspor’u galibiyetten ötürü tebrik ederek, “Çok önemli bir 3 puan aldılar. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor’un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi’ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi” şeklinde konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıkma şanslarını devam ettirdiklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti.
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
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