  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:30
  • |
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:30

Güney Kore'de tüm takımlar koronavirüs testinden geçirilip ligler başlayacak

Güney Kore'de tüm takımlar koronavirüs testinden geçirilip ligler başlayacak

Paylaş

Güney Kore'de mayıs ayında başlaması planlanan ligler öncesinde bütün takımların oyuncularına, teknik ekibine, çalışanlara ve hakemlere test yapılacak. Toplamda 1142 kişi testten geçecek ve ligler başlayacak.

Korona virüs salgınını kontrol altına almayı başardığını açıklayan ve normal hayatına dönen Güney Kore’de ligler de mayıs ayında başlayacak. Yapılan bu açıklamanın ardından bütün liglerde mücadele eden futbolcuların, teknik ekibin, çalışanların ve hakemlerin testten geçmesine karar verildi. 8 Mayıs tarihinden önce testleri tamamlayacak olan yetkililer toplamda 1142 kişiye test uygulayacak.

Tüm masrafların federasyon tarafından karşılanacağı uygulamanın ardından pozitif bulguya rastlanmayan kulüpler lig maçlarına çıkabilecek. Eğer herhangi bir takımda pozitif vakaya rastlanırsa, bütün takım 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve karantina süresi dolduktan sonra yapılacak testlere göre lige başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Liglerle ilgili karar vermek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var

title

Karaman: 'Aubameyang'ı futbolcu yapan Klopp'tur'

title

Etienne Mendy'den Fenerbahçe'ye Bafetimbi Gomis önerisi

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum
Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor
Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor

Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı
Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'den Hasan Ali'ye beklenmedik tavır
Fenerbahçe'den Hasan Ali'ye beklenmedik tavır

Fenerbahçe'den Hasan Ali'ye beklenmedik tavır

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım'a Sarı-Lacivertli yönetimden beklenmedik tavır. Tecrübeli futbolcunun menajeri yeni sözleşme için Fenerbahçe'yle görüşme istedi ancak Sarı-Lacivertli yönetim ‘sezon sonunda' diyerek bu talebi reddetti.

Galatasaray'da görüşmeler başladı! 3 isim...
Galatasaray'da görüşmeler başladı! 3 isim...

Galatasaray'da görüşmeler başladı! 3 isim...

Corona virüsü (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmaya çalışan Galatasaray, 1'er yıl daha sözleşmeleri olan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'ya yeni kontrat önerecek ancak yıllık ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve senelik 2.2 milyon Euro kazanan Ryan Donk'a yapılacak teklif ise 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek.

3. Gomis harekatı! Comolli eline yüzüne bulaştırmıştı
3. Gomis harekatı! Comolli eline yüzüne bulaştırmıştı

3. Gomis harekatı! Comolli eline yüzüne bulaştırmıştı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, başarılı forvetin transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. 34 yaşındaki golcü daha önce de Sarı-Lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak dönemin sportif direktörü Damien Comolli transferi bitirememişti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.