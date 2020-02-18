Güneş'in izinde

AKŞAM
Süper Lig’de maç eksiğine rağmen liderliğe yükselen BordoMavililer, ilk yarıda toplam 3 puan alabildiği 4 rakibi önünde ikinci yarı Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 puan toplayıp, zirveye çıktı. Hüseyin Çimşir, son 11 sezonda görev alan teknik direktörler içinde en iyi başlangıcı yapan çalıştırıcı olma başarısı gösterdi. Bordo-Mavili ekibin yeni çalıştırıcısı, Şenol Güneş’ten sonra liderlik yaşayan ilk teknik adam oldu. Karadeniz ekibi Çimşir yönetiminde 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finale yükseldi.
HÜSEYİN KLOPP
HÜSEYİN Çimşir’in elde ettiği başarılar, basının da ilgisini artırdı. Genç teknik adama gelen röportaj teklifleri kulüp tarafından şimdilik geri çevriliyor. Yönetim, Hüseyin Çimşir’in ve takımın konsantrasyonunun bozulmaması için her konuda özenli davranıyor. Kulüpte ise geldiği günden beri bütün maçları kazanan Hüseyin Çimşir’e, İngiltere’de açık ara şampiyonluğa rüyüyen Liverpool’un hocasının soyismiyle “Hüseyin Kloop” diye hitap ediyor.
TRABZONSPOR, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu.
24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.
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