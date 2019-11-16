'Güneş'in altın çocukları'

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

FRANSA’YA karşı deplasmanda uzun süre önde götürdüğü maçı faullü bir gol ve ardından da penaltıyla 2-1 kaybeden grubumuzdaki Moldova’nın Türk Teknik Direktörü Engin Fırat, Alman sitesi transfermarkt.de’ye konuştu. Fırat harika bir Türkiye analizi yaptı: Türkiye’deki duruma yakından bakarsanız, antrenör Şenol Güneş’in başarısını görebilirsiniz. Selefi Lucescu, takımın uyumunu sağlamakta başarısız olmuştu. Ancak Güneş komple bir takım kurmayı başardı. Ayrıca genç oyunculara kendilerini kanıtlama ve gerekli desteği sağlamaları için fırsat verdi. Büyük bir geleceğe sahip, altın bir nesil ortaya çıktı. Bu nesil, savunmada istikrarlı bir temele sahip olduğu için, umut vadediyor. Sadece hücumda biraz gelişmesi gerekiyor.

GÜNEŞ, TERİM, DENİZLİ İSTİSNA...

Güneş’in aldığı sonuçlar Türk kulüpleri için de bir ders. Çünkü 11 yabancıyla Şampiyonlar Ligi’nde karaya oturup, henüz gol atamamak (G.Saray) yerine Türk oyunculara şans vermenin daha mantıklı olduğu ortaya çıktı. Türk koçların yanında fazla çalışmadım. Kendilerini yeterince geliştirip, sorgulamadıklarına inanıyorum. Örneğin Süper Lig’de bir kulüp çalıştırırken en az 10-12 yabancı oyuncuyla karşı karşıya kalırsınız. İngilizce konuşamıyorsanız bu sorun getirir. Bu nedenle Türk hocaların yurt dışında iş bulmalarını hayal etmek de zor. Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli istisnası dışında yok. Milli Takım seviyesinde sadece Muhsin DR Kongo’da görev yaptı. Bir Avrupa Milli Takımı’nı çalıştıran ilk Türk hoca benim.

ÜLKEME BÜYÜK BİR SEVGİM VAR

Türkiye’de çalışmak gibi bir planım yok. Dünya futbolunda çalışmak istediğim bir çok ilginç ülke var. Ancak tabii ki ülkem için büyük bir sevgim var. Türkiye’den teklifler aldım ancak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi tercih ediyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım hocaların bir felsefesi vardı ve başarılı oldular. Farklı yaklaşımlardan, ülkelerden ve kültürlerden çok şey öğrendim. Moldova’dan teklif geldiğinde kabul ettim. Oyuncularımın daha iyi şeyler başaracağına inanıyorum. Onları doğru yönlendirecek birine ve zamana ihtiyaç var.”