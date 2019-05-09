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Güneş ümidi kesmiyor

Güneş ümidi kesmiyor

Şampiyonluk şansı azalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın dikkatinin dağılmasını istemiyor ve Şampiyonlar Ligi biletinin kazanılması için uğraş veriyor.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA öncelik Şampiyonlar Ligi. Derbide ezeli rakip G.Saray’a 2-0 mağlup olduktan sonra şampiyonluk umutları azalan Siyah-Beyazlılar’da kalan maçlarda odaklanıldı. Alanya maçında, derbide oynatmadığı Ricardo Quaresma ve Adriano’yu da 11’e monte edecek olan Şenol Güneş, takıma şunları söyledi:

ÖNEMİNİ İYİ BİLİYORSUNUZ

Daha 3 maçımız var. Alınacak 9 puanımız var. G.Saray ve Başakşehir birbiriyle oynayacak. Biz, kalan 3 maçı da kazanmaya bakacağız. Şampiyonluk şansımız hala var. Eğer olamazsak da ikinci sırada bitirip, Devler Ligi bileti almalıyız. Bunun, sizler, kulübümüz ve taraftarımız için önemini iyi biliyorsunuz.

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