Güneş ümidi kesmiyor

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA öncelik Şampiyonlar Ligi. Derbide ezeli rakip G.Saray’a 2-0 mağlup olduktan sonra şampiyonluk umutları azalan Siyah-Beyazlılar’da kalan maçlarda odaklanıldı. Alanya maçında, derbide oynatmadığı Ricardo Quaresma ve Adriano’yu da 11’e monte edecek olan Şenol Güneş, takıma şunları söyledi:

ÖNEMİNİ İYİ BİLİYORSUNUZ

Daha 3 maçımız var. Alınacak 9 puanımız var. G.Saray ve Başakşehir birbiriyle oynayacak. Biz, kalan 3 maçı da kazanmaya bakacağız. Şampiyonluk şansımız hala var. Eğer olamazsak da ikinci sırada bitirip, Devler Ligi bileti almalıyız. Bunun, sizler, kulübümüz ve taraftarımız için önemini iyi biliyorsunuz.