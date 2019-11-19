Güneş ortada 9 doğuracak

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

İZLANDA ile berabere kalarak adını 2020 Avrupa Şampiyonası’na yazdıran Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş’i çok önemli bir süreç daha bekliyor. Güneş, 12 Haziran’da başlayacak turnuva için 23 kişilik bir kadro oluşturacak. Deneyimli çalıştırıcı, Andora maçı sonrası “23 kişilik bir kadromuz olacak, buraya gelene kadar katkı yapan oyuncular var, yine gelebilecek oyuncular var” İfadelerini kullanmıştı. Kale, savunma ve forvet seçimlerinde zorlanmayacak olan Güneş, tam 19 orta saha adayından sadece 9’unu kadroya dahil edebilecek. Deneyimli çalıştırıcının nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Orta sahadaki sakat oyuncuların göstereceği performans Şenol Güneş’in kararında ise etkili olacak.

ALTAY VE SİNAN BOLAT KAPIŞMASI

Deneyimli çalıştırıcının, 23 kişilik kadrosunu 3 kaleci, 8 savunmacı, 9 orta saha, 3 forvet olarak belirlemesi bekleniyor. Kalede Şenol Güneş’in gözdesi olan Mert Günok ile Uğurcan Çakır’ın yeri garanti gibi duruyor. Üçüncü kaleci için adaylar ise Sinan Bolat ile Altay Bayındır… Bu iki file bekçisinin durumu yakından takip edilecek. Güneş, genellikle Sinan Bolat’ı kadroya çağırdı. Savunma hattı ise hemen hemen belli. Stoperler Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan’ın yeri sağlam görünüyor. Sağ bekler Zeki Çelik ve Nazım Sangare, sol bekler ise Umut Meraş ve Hasan Ali Kaldırım… Liste dışında kalma ihtimali yüksek olan Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Çetin ve Şener Özbayraklı’nın performansı ise Şenol Güneş’in kararını değiştirebilir.

BURAK, CENK VE ENES FORVET

Şenol Güneş 9 kişi seçeceği orta sahada çok zorlanacak. Dorukhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Kenan Karaman, Efecan Karaca, Yunus Mallı, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Cengiz Ünder adaylar arasında yer alıyor. Sakatları bulunan Dorukhan, Abdülkadir Ömür ve Emre Akbaba’nın ligin ikinci yarısında göstereceği performans Güneş’in kararında etkili olacak. Emre Belözoğlu’nun futbolu bırakıp bırakmayacağı da 9 kişinin belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Güneş, forvet hattında Cenk, Burak Yılmaz ve Enes Ünal’a şans verecek. Güven Yalçın ve Ahmet Kutucu ise takip edilecek.

KALECİLER:

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Sinan Bolat

DİĞER ADAY

Altay Bayındır

SAVUNMA:

Ozan Kabak

Merih Demiral

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Zeki Çelik

Nazım Sangare

Umut Meraş

Hasan Ali Kaldırım

DİĞER ADAYLAR

Mert Çetin

Serdar Aziz

Şener Özbayraklı

Mert Müldür

ORTA SAHA

Dorukhan Toköz

Okay Yokuşlu

Yusuf Yazıcı

Emre Kılınç

Hakan Çalhanoğlu

Berkay Özcan

Kenan Karaman

Efecan Karaca

Yunus Mallı

Emre Akbaba

Ömer Bayram

Abdülkadir Parmak

Abdülkadir Ömür

Emre Belözoğlu

Deniz Türüç

Ozan Tufan

Mahmut Tekdemir

İrfan Can Kahveci

Cengiz Ünder

FORVET:

Cenk Tosun

Burak Yılmaz

Enes Ünal

DİĞER ADAYLAR

Ahmed Kutucu

Güven Yalçın