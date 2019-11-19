Güneş ortada 9 doğuracak
‘9 doğurduk ama finallere gidiyoruz’ diyen Ay-Yıldızlı hocayı şimdi tatlı bir rekabet bekliyor. Şenol Güneş, EURO 2020’in 23 kişilik kadrosunda kaleci, savunma ve forvet adaylarında zorlanmayacak. Orta sahaya alıncak 9 kişi için ise 19 aday var. Sakat olan Abdülkadir Ömür, Dorukhan ve Emre Akbaba’nın performansı deneyimli çalıştırıcının şu anki tercihlerini değiştirebilir. Cengiz, İrfan Can, Mahmut, Ozan, Hakan Çalhanoğlu’nun yeri garanti gibi.
ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
İZLANDA ile berabere kalarak adını 2020 Avrupa Şampiyonası’na yazdıran Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş’i çok önemli bir süreç daha bekliyor. Güneş, 12 Haziran’da başlayacak turnuva için 23 kişilik bir kadro oluşturacak. Deneyimli çalıştırıcı, Andora maçı sonrası “23 kişilik bir kadromuz olacak, buraya gelene kadar katkı yapan oyuncular var, yine gelebilecek oyuncular var” İfadelerini kullanmıştı. Kale, savunma ve forvet seçimlerinde zorlanmayacak olan Güneş, tam 19 orta saha adayından sadece 9’unu kadroya dahil edebilecek. Deneyimli çalıştırıcının nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Orta sahadaki sakat oyuncuların göstereceği performans Şenol Güneş’in kararında ise etkili olacak.
ALTAY VE SİNAN BOLAT KAPIŞMASI
Deneyimli çalıştırıcının, 23 kişilik kadrosunu 3 kaleci, 8 savunmacı, 9 orta saha, 3 forvet olarak belirlemesi bekleniyor. Kalede Şenol Güneş’in gözdesi olan Mert Günok ile Uğurcan Çakır’ın yeri garanti gibi duruyor. Üçüncü kaleci için adaylar ise Sinan Bolat ile Altay Bayındır… Bu iki file bekçisinin durumu yakından takip edilecek. Güneş, genellikle Sinan Bolat’ı kadroya çağırdı. Savunma hattı ise hemen hemen belli. Stoperler Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan’ın yeri sağlam görünüyor. Sağ bekler Zeki Çelik ve Nazım Sangare, sol bekler ise Umut Meraş ve Hasan Ali Kaldırım… Liste dışında kalma ihtimali yüksek olan Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Çetin ve Şener Özbayraklı’nın performansı ise Şenol Güneş’in kararını değiştirebilir.
BURAK, CENK VE ENES FORVET
Şenol Güneş 9 kişi seçeceği orta sahada çok zorlanacak. Dorukhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Kenan Karaman, Efecan Karaca, Yunus Mallı, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Cengiz Ünder adaylar arasında yer alıyor. Sakatları bulunan Dorukhan, Abdülkadir Ömür ve Emre Akbaba’nın ligin ikinci yarısında göstereceği performans Güneş’in kararında etkili olacak. Emre Belözoğlu’nun futbolu bırakıp bırakmayacağı da 9 kişinin belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Güneş, forvet hattında Cenk, Burak Yılmaz ve Enes Ünal’a şans verecek. Güven Yalçın ve Ahmet Kutucu ise takip edilecek.
KALECİLER:
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Sinan Bolat
DİĞER ADAY
Altay Bayındır
SAVUNMA:
Ozan Kabak
Merih Demiral
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Zeki Çelik
Nazım Sangare
Umut Meraş
Hasan Ali Kaldırım
DİĞER ADAYLAR
Mert Çetin
Serdar Aziz
Şener Özbayraklı
Mert Müldür
ORTA SAHA
Dorukhan Toköz
Okay Yokuşlu
Yusuf Yazıcı
Emre Kılınç
Hakan Çalhanoğlu
Berkay Özcan
Kenan Karaman
Efecan Karaca
Yunus Mallı
Emre Akbaba
Ömer Bayram
Abdülkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Emre Belözoğlu
Deniz Türüç
Ozan Tufan
Mahmut Tekdemir
İrfan Can Kahveci
Cengiz Ünder
FORVET:
Cenk Tosun
Burak Yılmaz
Enes Ünal
DİĞER ADAYLAR
Ahmed Kutucu
Güven Yalçın