'Güneş bırakırsa kapısını çalarız'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA yarın yapılacak seçimlerde Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın rakibi olan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalar yaptı. Ahmet Nur Çebi, mevcut başkan Fikret Orman’ın, “Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz” sözlerine şu cevabı verdi: “Barışabiliriz tabii. Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun ‘Yarın barışırız.’ sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. ‘Abi’ dendi, ‘Başkanım’ dedik. Bana uzatılan eli karşılıksız bırakmam ama o tavırları görmek istiyorum. Gelişmelere bakacağım.”

EN AZ BEŞiKTAŞ KADAR ÖNEMLi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ay-yıldızlı ekipte aldığı sonuçların kendisini mutlu ettiğini kaydeden Çebi, ihtiyaç olması halinde kapısını çalacaklarını belirterek, şunları aktardı: “Bir hocanın aidiyet duygusuyla hareket etmesinin, başarısının sırrı olacağını düşünüyorum. Hem orada hem burada olmaz. Böyle bir düşüncem yok. Hocamızın görevi bırakması halinde, Beşiktaş’ın bir ihtiyacı hasıl olursa, Şenol Güneş kapısı çalınmayı hak eden bir hocamızdır. Verdikleri ortada. İki tane şampiyonluk var. Kendisine milli takımda başarılar diliyorum. Çok başarılı. Bizim için en az Beşiktaş kadar milli takımımız da önemli, çok kıymetli. Dünyanın her yerinde bizi temsil ediyor. Hocamızın orada başarılı olması da beni mutlu ediyor.”