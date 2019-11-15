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Gündem yabancı olacak

Gündem yabancı olacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Yakın gelecekte gündemimiz yabancı sınırı olacak. Bunun kararını tek başına alacak değilim. 2-3 yıla istediğimiz sayıya ancak ulaşabiliriz” dedi.

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Marka ve Spor Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Bunun kararını verecek olan Süper Lig’deki kulüpler. Bir defa bunu kendi aralarında konuşup anlaşmaları lazım. Şu anda onlar bir çalışma yapıyor. Ben de Şenol Güneş’e bir çalışma yaptırıyorum. Onun da görüşünü alacağız. Milli maçlardan sonra Türkiye’nin gündemi yabancı konusu olacak” diye konuştu.

HAKEMLERİMİZE BU SEZONKİ NOTUM 7

Özdemir, “Fakat bu 1 günde olmayacak. Yabancıda 2-3 yılda varmak istediğimiz sayıya ancak ulaşabileceğiz. Sayı azalır mı, azalmaz mı, bunun için erken. Birçok takımımızda 30’un üstünde inanılmaz fazla futbolcu var. Yabancı transferinde bazı kriterler getirilebilir. Kurullarım içerisinde en çok tartışılan ne yazık ki MHK. Hem hakemliği gençleştirmek hem de futbolu bırakan isimlerin bu yolu tercih etmesini sağlamak istiyoruz. Notu kıt biri olarak, hakemlerimize 10 üzerinden 7 verebilirim bu sezon” dedi.


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