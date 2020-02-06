Günay Güvenç'in hedefi milli takım kalesi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin takım kaptanı ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.
Bu anlamda kurtarışlarından ziyade yediği goller üzerine çalıştığını aktaran Günay, şöyle konuştu:
"Yediğim golün analizini, kurtarışlarımdan daha fazla yapıyorum. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Öyle de devam edeceğim. Hocam da bana güveniyor, sezon başından beri bunu bana hep hissettirdi. Her futbolcu gibi kalecide de inişler çıkışlar olacak. Hep altını çizerek söylüyorum, topun bir kaleciyi sevmesi lazım. Şu an iyi çalışıyorum. Takıma yardım ettikçe daha mutlu oluyorum."
Gelecek planları hakkında da konuşan Günay Güvenç, şu ifadeleri kullandı:
"Milli takım herkesin hayali ve benim de aynı şekilde. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, orada takımın bir parçası olmak herkesin hayali. Benim hayallerimden biri de o. İnşallah bir gün bana da nasip olur. Ne kadar kısa sürede olursa o kadar mutlu olurum. Elimden geleni performansı veriyorum. Orada teknik kadro ve futbolu iyi bilen hocalarımız var. Onların vereceği her karara saygılıyız. Olursa mutlu oluruz. Olmazsa da olana kadar daha fazla çalışacağız"
Hedefte Beşiktaş var
Daha önce Beşiktaş forması giyen Günay, geçen hafta 5-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçından hemen herkesin farklı bir skor beklediğini dile getirdi.
Sivasspor müsabakasında iyi mücadele ederek güzel bir sonuç elde ettiklerini aktaran Günay, ligin 21. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili de "Beşiktaş maçında da futbol anlayışımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Küçük nüanslar, bu maçlarda çok önemli. O yüzden her anlamda dikkatli davranıp sonuca gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.