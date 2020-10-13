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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 14:52
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Gümüşhanespor'da 4 kişi koronavirüse yakalandı

Gümüşhanespor'da 4 kişi koronavirüse yakalandı

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Gümüşhanespor'da Ankara Demirspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde teknik direktör, kaleciler ve malzemecinin testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Ankara Demirspor ile yarın karşılaşacak olan Gümüşhanespor’da yapılan korona testinde 4 kişinin testleri pozitif çıktı. Covid-19 testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Halim Karaköse, Kaleciler Cengiz Biçer ve Zeki Ayvaz ile malzemeci Aytekin Tuncer, kafileden ayrılarak karantinaya alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, “Ankara’ya uğurladığımız takımımızın yarın yapılacak olan Ankara Demirspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyor, hocamız, kalecilerimiz ve malzemecimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor ve acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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