Güle güle Maradona

AKŞAM

Dünya futbolu unutulmaz yıldız Diego Armando Maradona'nın ölüm haberiyle sarsıldı. 2020'de basketbol efsanesi Kobe'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ikinci şok yaşandı. Birçok insana göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu, dün aramızdan ayrıldı.

4 Kasım’da beyin ameliyatı olan ve 12 Kasım’da taburcu edilen 60 yaşındaki Diego Armando Maradona dün hayata veda etti. Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen, bazılarına göre ise en iyisi olan Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986’da FIFA Dünya Kupası’nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun zekâsı ve inanılmaz tekniği sayesinde birçok çocuğun kahramanı ve ilham kaynağı olmuştu.



EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Maradona’nın dün sabah San Andrés mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Futbol efsanesinin aynı zamanda akciğerlerinde de problem bulunuyordu. Arjantin Milli Takımı’nın Twitter hesabından Diego Armando Maradona’nın hayatını kaybetmesi sonrası bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Hoşçakal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte sonsuza kadar kalacaksın” denildi.

Maradona sevgisi duvarlara böyle yansımıştı

PELE: BİR GÜN GÖKYÜZÜNDE

Dünyanın en iyi futbolcusu tartışmasında Diego Maradona’nın rakibi olarak gösterilen Brezilyalı efsane Pele de, Maradona’nın ölümü sonrasında açıklama yaptı. Pele “Dostları bu şekilde kaybetmek çok üzücü. Çok iyi dostumdu. Kesinlikle bir gün gökyüzünde birlikte oynayacağız. Aslında söylenecek çok şey var ama şu anda diyecek bir şey bulamıyorum. Bir efsaneyi kaybettik. Gerçek bir efsaneydi.” ifadelerini kullandı.

ARJANTİN’DE ULUSAL YAS



Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Diego Maradona’nın ölümünün ardından üç günlük ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. UEFA ise Şampiyonlar Ligi maçlarından önce Diego Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

MAÇ ERTELENDİ

Libertadores'te dün oynanması gereken Internacional-Boca Juniors karşılaşması, Maradona’nın vefatı nedeniyle ertelendi.



"NE BASKISI!"

Diego Armando Maradona, “Futbolcular baskı altında olduğunu söylüyor. Ama asıl baskı evine sadece 5 peso götürüp çocuklarını geçindiremeyenlerde olur” demişti.



Maradona nasıl efsane oldu?

BU DÜNYADAN BİR MARADONA GEÇTİ



2 İtalya Şampiyonluğu

1 Dünya Kupası

1 İtalya Kupası

1 İtalya Süper Kupası

1 UEFA Süper Kupası

1 Arjantin Şampiyonluğu

1 İspanya Kral Kupası

1 İspanya Süper Kupası

1 İspanya Lig Kupası

SONUNA KADAR

Arjantinli yıldız Messi, “Bugün hem Arjantin hem de futbol adına çok hüzünlü bir gün. Diego aramızdan ayrıldı ama asla unutulmayacak. Onunla birlikte yaşadığım anıları hayatımın sonuna kadar taşıyacağım” diye konuştu.



KESİNLİKLE EN İYİSİ

Messi'yle birlikte dünyanın en iyi futbolcusu kıyaslamasının içinde bulunan Portekizli Ronaldo, “Ben bir arkadaşıma, dünya ise bir dahiye veda ediyor. Şimdiye kadarki en iyisi. Huzur içinde yat. Asla unutulmayacaksın” dedi.



MİRASIN SÜRECEK

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, “Bir gün senin gibi profesyonel bir oyuncu olma hayaliyle saatlerce videolarını izlerdim. Mirasın sonsuza kadar sürecek” mesajını paylaştı.



HUZUR İÇİNDE YAT 10 NUMARA

Süper Lig’deki tüm takımlar, Arjantinli efsane futbol adamının vefatı sonrasında anma mesajları paylaştı.

Maradona'nın ani ölümü, ülkemizde de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Fenerbahçe, “Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona” mesajını paylaştı. Beşiktaş’ın paylaşımı, “Huzur içinde uyu, efsane” oldu. Galatasaray ise “Hatıran sonsuza kadar yaşayacak” satırlarına imza attı. Trabzonspor, “Futbolun efsanesini kaybettik! Huzur içinde uyu” derken diğer tüm kulüpler de mesaj paylaştı. Diego Armando Maradona’nın en büyük izler bıraktığı kulüp olan Napoli, Arjantinli efsanenin ardından, “Sonsuza dek... Hoşçakal Diego. Herkes bir şeyler yazmamızı bekliyor ama çok üzgünüz” mesajını iletti. Napoli’nin stadının ışıkları açıldı. Napoli Belediye Başkanı De Magistris ise “San Paolo Stadı’nın adını Diego Armando Maradona Stadı olarak değiştirmek için teklifte bulunacağım” önerisinde bulundu. Napoli ise vakit kaybetmeden stadın adını Diego Armando Maradona yaptı.

EN BÜYÜKLERDEN



Türkiye Futbol Federasyonu, “Futbolun en büyük efsanelerinden biri aramızdan ayrıldı, huzur içinde yat Maradona” mesajını paylaştı.