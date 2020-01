Guilherme'nin menajeri, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı

Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.

