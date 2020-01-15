Guilherme'nin menajeri, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı

Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.
No deal in Guilherme transfer to @Besiktas ???? we can not find an agreement inside the @TFF_Org limitations. Guilherme will follow as one of the top players in #süperlig in @YMSkulubu ?? @Think_Ball #allaround #GlobalAgency— Marcelo Robalinho (@m_robalinho) January 15, 2020
Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, ‘harcama limiti’ nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.
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